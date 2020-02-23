Xiaomi Mi Note 10 получил бета-версию Android 10

В 2019 году Xiaomi выпустила для европейского рынка смартфон Mi Note 10, который на родине компании выпускался под названием Mi CC9 Pro. Примечательно, что именно данная модель стала первой в мире, которая получила камеру с модулем на 108 Мп. Теперь пользователи Mi Note 10 получили на MIUI 11 под управлением Android 10.

Стоит отметить, что Mi Note 10 вышел в трёх модификациях: международной, европейской и российской. Обновление доступно для международной версии в виде стабильной бета-версии. После сбора данных, компания приступит к выпуску прошивки для всех моделей смартфона.

Актуальная прошивка идёт под номером MIUI 11.1.1.0.QFDMIXM с общим весом 2,2 ГБ.