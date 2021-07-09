Раскрыты характеристики смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

В сети появились свежие данные относительно смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Их опубликовал тот же источник, что ранее «слил» рендеры внешнего вида новинок. Теперь же он рассекретил технические параметры моделей.

Как сообщается, новые смартфоны будут построены на собственной однокристальной платформе Google, которая примерно соответствует SoC Snapdragon 870. Обеим моделям приписывают также поддержку Wi-Fi 6E и 5G

Итак, базовая модель Pixel 6 (кодовое название Oriel) получит экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. Основная камера включает модули на 50 и 12 МП, фронтальная — 8 МП. Есть аккумулятор ёмкостью 4614 мА·ч.

Старшая модель Pixel 6 Pro (кодовое название Raven) получит экран POLED (Plastic OLED) с диагональю 6,71 дюйма. Есть 12 ГБ ОЗУ, а также 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти. Основная камера — 50 + 48 + 12 МП, фронтальная — 12 МП. Аккумулятор — 5000 мА·ч.

Эти смартфоны получат Android 12 и будут обновляться на протяжении 5 лет. Это похоже на поддержку Apple. При этом пока неизвестно, когда новинки выйдут и сколько будут стоить. Ожидается, что цена будет немаленькой.