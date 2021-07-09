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Новости

Раскрыты характеристики смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

В сети появились свежие данные относительно смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Их опубликовал тот же источник, что ранее «слил» рендеры внешнего вида новинок. Теперь же он рассекретил технические параметры моделей.

  • Google Pixel 6

Как сообщается, новые смартфоны будут построены на собственной однокристальной платформе Google, которая примерно соответствует SoC Snapdragon 870. Обеим моделям приписывают также поддержку Wi-Fi 6E и 5G

Итак, базовая модель Pixel 6 (кодовое название Oriel) получит экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной. Основная камера включает модули на 50 и 12 МП, фронтальная — 8 МП. Есть аккумулятор ёмкостью 4614 мА·ч.

Старшая модель Pixel 6 Pro (кодовое название Raven) получит экран POLED (Plastic OLED) с диагональю 6,71 дюйма. Есть 12 ГБ ОЗУ, а также 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти. Основная камера — 50 + 48 + 12 МП, фронтальная — 12 МП. Аккумулятор — 5000 мА·ч.

  • Google Pixel 6

Эти смартфоны получат Android 12 и будут обновляться на протяжении 5 лет. Это похоже на поддержку Apple. При этом пока неизвестно, когда новинки выйдут и сколько будут стоить. Ожидается, что цена будет немаленькой.

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