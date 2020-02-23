Half-Life: Alyx запустили на ПК без VR

Valve уже давно говорят, что запуск Half-Life: Alyx на обычном ПК без VR-шлема только вопрос времени. Но блогеры идут на многое ради хайпа.
Одним из таких оказался блогер Тайлер МакВикер, который смог подредактировать код игры и попробовал пройти игру с использование мыши и клавиатуры. Своё видео он опубликовал на Twitch-канале.Смотрите THE Half-Life Alyx Datamine от TylerMcVicker на www.twitch.tv
К сожалению ему пришлось столкнуться со множеством ограничений. Алекс (главный герой) не может прыгать, телепортация не работает, а головоломки нельзя решить без трекеры. Поэтому пройти игру становится невозможным.
Скорее всего Valve выпустит специальную версию для ПК, но произойдёт это не скоро. А пока ждём труды мододелов.
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