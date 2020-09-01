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Новости

Мододелы перенесут начало Half-Life 2 на движок Half-Life: Alyx

Сейчас все больше игр переносятся в виртуальную реальность. Это хорошая тенденция, которая в еще большей степени привлекает геймеров. Эта участь коснулась и Half-Life: Alyx. Для этих целей простыми энтузиастами был создан Project 17, согласно которому игра станет доступна в виртуальной реальности.

Правда, стоит сказать, что это будет сделано лишь с первой частью игры – Point Insertion («Прибытие»). Причина такой ограниченности банальна – просто нет инструментов для работы с полной версией игры. Но есть и хорошая новость: разработчики время от времени будут выпускать специальные ассеты. Они дадут возможность игроку создавать собственные карты и модификации. На данный момент неизвестно, когда Project 17 будет реализован.

Источник:
project17vr
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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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