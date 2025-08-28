Infinix SMART 10 поступил в продажу в России. По акции его отдают за 1 рубль

Компания Infinix начала продажи нового бюджетного смартфона SMART 10 в России. Базовая версия с 3/64 ГБ памяти обойдётся в 5999 рублей, но при подключении к тарифу «МТС Супер» её можно получить за символический 1 рубль.

Что предлагает Infinix SMART 10 6,7-дюймовый IPS-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 700 нит

Процессор Unisoc T7250, 8-ядерный, до 2 ГГц

3 или 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 6 ГБ

64 или 128 ГБ встроенной памяти + слот microSD до 2 ТБ

Стереодинамики с программной надбавкой громкости

NFC, Bluetooth 5.0, защита от пыли и брызг IP64

Батарея 5000 мАч, зарядка 15 Вт

Поддержка двух nano-SIM и 4G LTE

На фоне других моделей в этой ценовой категории SMART 10 выделяется экраном с повышенной частотой обновления, базовой влагозащитой и наличием NFC — редкий бонус в ультрабюджетном сегменте.

Что значит акция «за 1 рубль»

Цена 1 рубль действует только при покупке с подключением к тарифу «МТС Супер». Обычно это значит, что в ближайшие месяцы оператор удерживает определённую сумму со счёта, и досрочное отключение может повлечь дополнительные списания. Уточнять детали стоит перед покупкой.

SMART 10 — типичный бюджетник с приятным экраном и минимально необходимыми функциями. Он подойдёт как второй смартфон, устройство для ребёнка или в качестве временной замены. А вот предложение «за рубль» требует внимательного изучения условий тарифа.