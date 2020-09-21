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Новости

Фанат воссоздал в виртуальной реальности город из Bioshock

На YouTube-канале UploadVR вышел ролик, в котором автор показал, как может выглядеть подводный город Восторг из первой игры BioShock в виртуальной реальности. Для этого он использовал инструментарий Half-Life: Alyx.

При этом отмечается, что перед нами не ремейк старой игры на движке новой (во всяком случае, пока), а лишь перенесённая карта. К примеру, используется интерфейс из проекта Valve, а вместо мутантов есть комбайны. Впрочем, для этого придумано обоснование — Альянс якобы обнаружил Восторг и отправил туда свои силы. А следом пробралась и Аликс.

Пока неясно, будет ли проект продолжен до полноценного ремейка или так и останется любопытным экспериментов. Однако выглядит это здорово.

Отметим, что новая BioShock уже находится в разработке. Для этого создана студия Cloud Chamber. И хотя дата выхода игры не сообщается, процесс уже идёт. Но подождать её явно придётся.

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Источник:
YouTube
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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