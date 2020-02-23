VR-версию Half-Life: Alyx переделали в шутер от первого лица
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

VR-версию Half-Life: Alyx переделали в шутер от первого лица

Создатель модов под ником Goutrial переделал VR-версию Half-Life: Alyx в привычный шутер от первого лица. Теперь опробовать новую Half-Life можно без шлема виртуальной реальности.

Для создания мода были взяты модели оружия и анимация из оригинальной Half-Life 2. Поэтому ждать на экране женский рук главного персонажа с оружием, не стоит. Автор также отметил, что сюжет и уровни полностью соответствуют VR-версии. Однако Goutrial не исключает появление багов во время прохождения.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся в марте текущего года. Проект получил хорошие отзывы и высокие рейтинги от профильных изданий.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить