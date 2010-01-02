Хакеры взломали iOS 14. Джейлбрейк на подходе

Специалисты с проекта checkra1n смогли обойти защиту iOS 14 и взломать операционную систему, хотя с момента релиза прошла неделя.

Пока что полноценного джейлбрейка нет, но разработчики уже анонсировали его. Как оказалось, в системе есть брешь checkm8, которая и позволило обойти системы безопасности. Правда, это касается лишь смартфонов на процессоре Apple A9.

К ним относятся iPhone 6s, 6s Plus и SE, планшеты iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro первого поколения и приставка Apple TV 4 и 4K. Также в ближайшее время обещано появление джейлбрейк для iPhone 7 и 7 Plus.

Взлом систем на базе чипов A11 продолжается, но это может потребовать времени. При этом напомним, что Apple считает взломанные смартфоны не подлежащими гарантийному ремонту.