iOS 14 вышла. Вот список смартфонов, которые получат её

Сегодня, 16 сентября, Apple официально выпустила обновление iOS 14 для смартфонов и iPadOS 14 для планшетов. Само собой, потребуется время на развёртывание, но операционная система уже есть.
Вот какие смартфоны получат обновления:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone XR, XS, XS Max;
- iPhone X, 8, 8 Plus;
- iPhone 7, 7 Plus;
- iPhone 6S, 6S Plus;
- iPhone SE (2016/2020).
А «планшетную» систему можно будет обновить на таких iPad:
- iPad Pro всех поколений;
- iPad Air 2 и 3;
- iPad 5 (2017);
- iPad 6 (2018);
- iPad 7 (2019);
- iPad Mini 4 и 5.
В новых системах появились виджеты, которые можно размещать прямо на рабочих столах рядом с иконками приложений. Подобное давно есть на Android. Также можно установить сразу галерею виджетов.
Ещё одним нововведением стала сортировка приложений в папках. Наконец, добавлен режим «картинка в картинке» для любого видео. Есть также мелочи, вроде переработанной звонилки, улучшенных приложений и так далее.
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