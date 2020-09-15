iOS 14 вышла. Вот список смартфонов, которые получат её

Сегодня, 16 сентября, Apple официально выпустила обновление iOS 14 для смартфонов и iPadOS 14 для планшетов. Само собой, потребуется время на развёртывание, но операционная система уже есть.

Вот какие смартфоны получат обновления:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone XR, XS, XS Max;

iPhone X, 8, 8 Plus;

iPhone 7, 7 Plus;

iPhone 6S, 6S Plus;

iPhone SE (2016/2020).

А «планшетную» систему можно будет обновить на таких iPad:

iPad Pro всех поколений;

iPad Air 2 и 3;

iPad 5 (2017);

iPad 6 (2018);

iPad 7 (2019);

iPad Mini 4 и 5.

В новых системах появились виджеты, которые можно размещать прямо на рабочих столах рядом с иконками приложений. Подобное давно есть на Android. Также можно установить сразу галерею виджетов.



Виджеты и «картинка в картинке

Ещё одним нововведением стала сортировка приложений в папках. Наконец, добавлен режим «картинка в картинке» для любого видео. Есть также мелочи, вроде переработанной звонилки, улучшенных приложений и так далее.