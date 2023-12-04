В сеть утёк трейлер GTA VI

Пользователь твиттера под ником Gta6trailerleak опубликовал трейлер новой GTA. Само видео в низком качестве, а поверх ролика размещена надпись с призывом покупать биткоины.

В конце трейлера указано, что GTA VI выйдет в 2025 году, но без перечисления конкретных платформ.

Официальный показ трейлера от Rockstar Games состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени.

Трейлер

Обновление: Rockstar Games официально представила GTA VI