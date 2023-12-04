В сеть утёк трейлер GTA VI

Пользователь твиттера под ником Gta6trailerleak опубликовал трейлер новой GTA. Само видео в низком качестве, а поверх ролика размещена надпись с призывом покупать биткоины.
В конце трейлера указано, что GTA VI выйдет в 2025 году, но без перечисления конкретных платформ.
Официальный показ трейлера от Rockstar Games состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени.
Трейлер
Обновление: Rockstar Games официально представила GTA VI
Наконец-то Vice City с крокодилами!
В 2025, чтоб с онлайна денег побольше собрать 🤣
смешно когда месяцем выхода окажется декабрь 25
Будет неловко 😅