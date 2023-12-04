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В сеть утёк трейлер GTA VI

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:55

Пользователь твиттера под ником Gta6trailerleak опубликовал трейлер новой GTA. Само видео в низком качестве, а поверх ролика размещена надпись с призывом покупать биткоины.

В конце трейлера указано, что GTA VI выйдет в 2025 году, но без перечисления конкретных платформ.

Официальный показ трейлера от Rockstar Games состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени.

Трейлер

Обновление: Rockstar Games официально представила GTA VI

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Теги: 
Источник:
The GEEK, X
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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3 Комментариев
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FDY

Наконец-то Vice City с крокодилами!

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Иванов

В 2025, чтоб с онлайна денег побольше собрать 🤣

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Crashbe

смешно когда месяцем выхода окажется декабрь 25

Будет неловко 😅

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