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Rockstar Games представила GTA VI

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 02:46

Разработчики опубликовала официальный трейлер раньше запланированного времени. Таким образом Rockstar Games отреагировала на его утечку.

В первом трейлере представлены главные персонажи – Лусия и Джейсон, которые объединяются для совместного преодоление трудностей. Лусия станет первым главным героем-женщиной в истории серии игр GTA.

Видео

Трейлер представляет многочисленные фрагменты катсцен и кадры, созданные с использованием игрового движка. Cцены позволяют оценить качество графики, детализацию персонажей и окружающего мира, а также анимацию.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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JP

Слейте кто-то GTA 6, что бы разрабы раньше времени её релизнули)

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