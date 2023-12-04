Rockstar Games представила GTA VI

Разработчики опубликовала официальный трейлер раньше запланированного времени. Таким образом Rockstar Games отреагировала на его утечку.
В первом трейлере представлены главные персонажи – Лусия и Джейсон, которые объединяются для совместного преодоление трудностей. Лусия станет первым главным героем-женщиной в истории серии игр GTA.
Видео
Трейлер представляет многочисленные фрагменты катсцен и кадры, созданные с использованием игрового движка. Cцены позволяют оценить качество графики, детализацию персонажей и окружающего мира, а также анимацию.
Релиз GTA VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S.
Слейте кто-то GTA 6, что бы разрабы раньше времени её релизнули)