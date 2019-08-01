Take-Two подала жалобу на создателей фанатского трейлера GTA: San Andreas

Некоторые компании рьяно защищают свои авторские права, не давая другим создавать даже нечто схожее с ними. Так поступили и представители Take-Two Interactive, обладатели студии Rockstar Games. Они подали жалобу в суд за нарушение авторских прав на Grand Theft Auto: San Andreas. Дело в том, что в сети появился ролик ремейка одноименной игры, а это никак не входило в планы обладателей прав.

Создателями ролика стали выходцы из Аргентины. Это три друга, которые именовали себя ArcadiaSquad. Ничего плохого они не хотели. Мотивом для создания ролика послужила идея показать, как сейчас бы выглядели старые игры. У них в уме не было и мысли создавать играбельный ремейк. Но это никак не повлияло на решение правообладателей.

Сейчас официальная страница ArcadiaSquad на Patreon на рассмотрении, а вот профиль на Facebook и вовсе недоступен. На данный момент трейлер удален из сети, но его можно все-таки смотреть на перезаливах, которых не так уж и мало. Представители Take-Two Interactive не раз были замечены за защитой своей интеллектуальной собственности. Так, в прошлом году были наняты частные сыщик, которые искали источник утечек информации по Borderlands 3. Не повезло и автору фанатского ремастера Red Dead Redemption, на которого подали в суд.