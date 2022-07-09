VR-моды для GTA V, Mafia и RDR 2 могут удалить за нарушение авторских прав

Американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр Take-Two Interactive в очередной раз отличилась. Компания предъявила претензию и обвинила автора VR-модификаций для Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Mafia: The Definitive Edition в нарушении авторских прав.

Разработчик модификаций Люк Росс занимается созданием модов с 2017 года и первый раз получил жалобу. Сам он объясняет, что компания просит удалить все работы связанные с проектами T2 с его страницы Patreon. Росс отмечает, что моды доступны бесплатно для обладателей оригинальных копий игр и никаких денег он на этом не зарабатывает.

Я уважаю авторские права и мои работы всегда служили для того, чтобы дать возможность игрокам испытать чудесные миры, созданные Rockstar и 2K в VR. Люк Росс

Люк Росс также рассказал, что его просят удалить защищённый авторским правом контент со страницы Patreon, но без уточнения, какой именно контент вызывает вопросы. Если автор откажется сделать это, то его страница и аккаунт будут заблокированы.

Сам издатель в лице Take-Two Interactive не связывался напрямую с Люком Россом. Пока он только получил уведомление от технической поддержки Patreon с рекомендацией связаться с издателем лично. Он намерен доказать компании, что никак не вредит их прибыли и только помогает увеличить интерес к её продуктам.

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