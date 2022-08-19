Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Реалистичный графический мод NaturalVision Evolved для GTA V стал доступен всем желающим

Если вам хочется прокачать GTA V, то уже сегодня стал доступен мод под названием NaturalVision Evolved.

Мод добавляет переработанное освещение, обновлённые модели зданий и текстуры, а также вносит реалистичные погодные эффекты. В целом окружение становится более детализированным. По мнению автора, мод «стирает грань между фантазией и реальностью».

Ранее NaturalVision Evolved был доступен только подписчикам разработчика на Patreon. Сейчас его может загрузить любой желающий с официального сайта.

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!

Теги: 
Источник:
Razedmods

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии