Реалистичный графический мод NaturalVision Evolved для GTA V стал доступен всем желающим

Если вам хочется прокачать GTA V, то уже сегодня стал доступен мод под названием NaturalVision Evolved.

Мод добавляет переработанное освещение, обновлённые модели зданий и текстуры, а также вносит реалистичные погодные эффекты. В целом окружение становится более детализированным. По мнению автора, мод «стирает грань между фантазией и реальностью».

Ранее NaturalVision Evolved был доступен только подписчикам разработчика на Patreon. Сейчас его может загрузить любой желающий с официального сайта.

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