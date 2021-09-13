Новый ролик GTA V для PS5 набрал более 100 тысяч дизлайков

На днях Sony провела мероприятие PlayStation на котором было показано множество новых игр и в том числе трейлер Grand Theft Auto V. Никто не спорит, что последняя игра от Rockstar получилась на столько успешной, что её выпускают уже третий раз на новое поколение консолей, а разработчики зарабатывают баснословные суммы от внутриигровых покупок в GTA Online. Но от увиденного трейлера даже преданные фанаты пришли в ярость.

А вот, собственно и сам виновник торжества:

Свежий ролик разочаровал множество поклонников серии и собрал более 100 тысяч дизлайков. Если со времён перевыпуска GTA 5 с PS3 на PS4 чувствовался заметный переход в виде улучшенной графики и возможности поиграть от первого лица, то версия для PS 5 ничего нового в игру не приносит. Трейлер даже не показал заметных сравнений от прошлых версий, что могло хоть как-то спасти ситуацию.

Кроме того, другим гневом фанатов является затянутая поддержка GTA V и GTA Online. По их мнению, такая активность мешает разработке и анонсу GTA 6, а как мы знаем, каждую часть ГТА ждут по всему миру с нетерпением.

Выход Grand Theft Auto V на PS 5 и Xbox Series состоится 11 ноября.