Rockstar Games поблагодарила создателей GTA V и GTA Online

Студия Rockstar Games открыла специальную страницу на сайте на которой поблагодарила всех, кто принимал участие в работе над играми GTA 5 и GTA Online.

Благодарности получили не только программисты и сценаристы, но также дизайнеры, художники, тестировщики и другие специалисты. Весь список представляет собой масштабную страницу в виде титров.

Предположительно, что таким образом компания намекнула на начало полноценной подготовки следующей части. Не исключено, что новые данные о будущей GTA VI появятся уже в скором времени.

Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online представляют собой многолетние совместные усилия нашей глобальной команды. Мы хотим отметить работу и поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в эти игры, начиная с запуска в 2013 году и заканчивая сегодняшним днём Говорится в сообщении на сайте Rockstar

По состоянию на август продажи GTA 5 составили 170 миллионов экземпляров. Не исключено, что в скором времени поддержка GTA Online сократится.

Уже сейчас в сети появилось множество утечек касательно GTA 6. Например, огромный документ с указанием персонажей, местом действий сюжета и многое другое.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!