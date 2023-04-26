Анонс GTA 6 может состояться в следующем месяце

Интересные слухи появились на страницах зарубежного издания GSMarena. По данным их источника, близкого к разработчикам Rockstar, анонс новой части боевика GTA может состояться 17 мая.

Другой инсайдер, известный под ником Tez2, ожидает, что первый тизер игры будет представлен до конца 2023 года.

Согласно информации, сначала Rockstar Games выпустит постер, а уже потом выйдет полноценный трейлер.

Осенью 2022 года произошла крупная утечка информации о GTA VI, на которой были показаны геймплей и множество других интересных моментов.