Слитый геймплей Grand Theft Auto VI оказался настоящим

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что «слив» геймплея Grand Theft Auto VI оказался подлинным. Об этом ему сообщили источники внутри Rockstar Games.

В роликах действительно показана ранняя версия игры, которая сейчас находится в работе. По словам инсайдера, такая утечка одна из самых масштабных и, по всей видимости, стала кошмаром для разработчиков в лице Rockstar Games.

Зарубежное издание The Game Spoof смогло добыть интересную информацию из данных роликов, которые полностью подтверждают ранние слухи. Вот что известно:

Кодовое название проекта GTA: Americas;

Женщину зовут Люсия, мужчину — Джейсон.

Главные герои состоят в отношениях;

Городом стал Вайс-Сити;

Известный клуб «Малибу»;

Новый район Порт Геллхорн;

Оружие можно держать в разных руках;

Мессенджер приложение WhatUp!;

Событие Bonnie and Clyde Mysteries («Тайны Бонни и Клайда»);

Событие Abandoned Hovercraft («Заброшенный ховеркрафт»);

Событие Lost at Sea («Пропавший в море»);

Lucia’s Friends («Друзья Люсии»);

Геймплей записан с PS4 и PC.

Уже сейчас Take-Two Interactive начала удалять ролики и жаловаться на них за нарушение прав. Добавляем скриншоты-остатки для тех, кто не успел посмотреть GTA 6.

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