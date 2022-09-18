Слитый геймплей Grand Theft Auto VI оказался настоящим

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что «слив» геймплея Grand Theft Auto VI оказался подлинным. Об этом ему сообщили источники внутри Rockstar Games.
В роликах действительно показана ранняя версия игры, которая сейчас находится в работе. По словам инсайдера, такая утечка одна из самых масштабных и, по всей видимости, стала кошмаром для разработчиков в лице Rockstar Games.
Зарубежное издание The Game Spoof смогло добыть интересную информацию из данных роликов, которые полностью подтверждают ранние слухи. Вот что известно:
- Кодовое название проекта GTA: Americas;
- Женщину зовут Люсия, мужчину — Джейсон.
- Главные герои состоят в отношениях;
- Городом стал Вайс-Сити;
- Известный клуб «Малибу»;
- Новый район Порт Геллхорн;
- Оружие можно держать в разных руках;
- Мессенджер приложение WhatUp!;
- Событие Bonnie and Clyde Mysteries («Тайны Бонни и Клайда»);
- Событие Abandoned Hovercraft («Заброшенный ховеркрафт»);
- Событие Lost at Sea («Пропавший в море»);
- Lucia’s Friends («Друзья Люсии»);
- Геймплей записан с PS4 и PC.
Уже сейчас Take-Two Interactive начала удалять ролики и жаловаться на них за нарушение прав. Добавляем скриншоты-остатки для тех, кто не успел посмотреть GTA 6.
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