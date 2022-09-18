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Новости

Слитый геймплей Grand Theft Auto VI оказался настоящим

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что «слив» геймплея Grand Theft Auto VI оказался подлинным. Об этом ему сообщили источники внутри Rockstar Games.

В роликах действительно показана ранняя версия игры, которая сейчас находится в работе. По словам инсайдера, такая утечка одна из самых масштабных и, по всей видимости, стала кошмаром для разработчиков в лице Rockstar Games.

Зарубежное издание The Game Spoof смогло добыть интересную информацию из данных роликов, которые полностью подтверждают ранние слухи. Вот что известно:

  • Кодовое название проекта GTA: Americas;
  • Женщину зовут Люсия, мужчину — Джейсон.
  • Главные герои состоят в отношениях;
  • Городом стал Вайс-Сити;
  • Известный клуб «Малибу»;
  • Новый район Порт Геллхорн;
  • Оружие можно держать в разных руках;
  • Мессенджер приложение WhatUp!;
  • Событие Bonnie and Clyde Mysteries («Тайны Бонни и Клайда»);
  • Событие Abandoned Hovercraft («Заброшенный ховеркрафт»);
  • Событие Lost at Sea («Пропавший в море»);
  • Lucia’s Friends («Друзья Люсии»);
  • Геймплей записан с PS4 и PC.

Уже сейчас Take-Two Interactive начала удалять ролики и жаловаться на них за нарушение прав. Добавляем скриншоты-остатки для тех, кто не успел посмотреть GTA 6.

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Источник:
The GEEK, Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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