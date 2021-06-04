Госдеп запретил инвестировать в китайские компании

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о запрете на инвестиции в китайские технологические компании. В списке есть 59 наименований, в том числе AVIC (авиатехника), China Mobile и Huawei (коммуникации, микроэлектроника, чипы), Hikvision (видеонаблюдение) и SMIC (производство микросхем).

Как отмечается, Министерство финансов США будет следить за этим и регулировать покупки ценных бумаг этих и других компаний.

Любопытно, что рынок отреагировал на это суточным ростом — акции большинства компании подорожали этим утром. В самом же Китае заявили, что период взаимодействия с позиции силы закончен, теперь настало время конкуренции.

Китай отказался от иллюзий и полностью готов к автономности секторов, имеющих отношение к технологической безопасности. Новый список запретов не является для нас сюрпризом. Ву Кан, инвестиционный менеджер Soochow Securities Co

Любопытно, что в списке нет Gowin Semiconductor (производство полупроводников), Luokung Technology (оборудование для геолокации) и компания Xiaomi. Ранее эти корпорации оспаривали действия Госдепа в суде.

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