Google выпустит свою метку в стиле AirTag

Разработчик Kuba Wojciechowski сообщил, что Google работает над собственной меткой для отслеживания, которая станет конкурентом для AirTags.

Упоминание новинки обнаружили в коде Google Fast Pair, которая отвечает за сопряжение устройство по Bluetooth. По слухам, кодовым названием метки от Google является «Grogu» — в честь персонажа малыша Йоды из «Звездных войнов». За разработку тега отвечает команда Google Nest.

Kuba Wojciechowski предполагает, что трекер будет представлен в нескольких цветах и будет включать встроенный динамик. Так пользователи смогу находить пропавшее устройство по звуку.

Еще новинке приписывают беспроводной протокол в дополнение к Bluetooth LE для более точного определения местоположения.

Google может анонсировать свои метки для отслеживания вместе с новыми смартфонами Pixel в мае.