Google представила Android 13 Go для слабых телефонов

Компания Google представила Android 13 (Go edition), самую новую версию ОС для бюджетных смартфонов. Главным нововведением стала поддержка дизайн-системы Material You, которая позволяет менять оттенки темы в зависимости от обоев. Правда, их будет всего 4, а не 16.

Также на экране Android 13 (Go edition) доступна лента Discover, хотя пока неясно, будет ли она функционально копировать ленту новостей из Google Pixel или нет. Еще появилась поддержка загрузки обновлений через Google Play. Это позволит добавлять новые возможности без выпуска мажорной версии Android.

Первые смартфоны с Android 13 (Go edition) выйдут в 2023 году, но пока неясно, кто их выпустит. При этом сама компания отмечает, что во всём мире есть более 250 миллионов активных устройств с Android Go edition разных версий.

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