Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini
Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Представлены три ИИ-модели MiMo-V2.
Редакция The GEEK сегодня в 09:41

Xiaomi анонсировала линейку моделей MiMo-V2, в которую вошли MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni и MiMo-V2-TTS. Новые ИИ-системы уже интегрированы в сервисы компании, включая MiMo Studio, Xiaomi Browser и офисный пакет WPS от Kingsoft, а также доступны разработчикам через API.

Главной моделью стала MiMo-V2-Pro. Xiaomi позиционирует её как флагман для «эры агентов» — систем, способных выполнять сложные задачи без участия человека. Модель имеет более 1 трлн параметров и контекстное окно до 1 млн токенов, что позволяет работать с большими объёмами данных и долгими сценариями.

По заявлению компании, MiMo-V2-Pro способна решать задачи планирования, автоматизации процессов и работы с документами. В Xiaomi утверждают, что по уровню она близка к продвинутым моделям вроде Claude Opus, при более низкой стоимости использования через API.

Вторая модель, MiMo-V2-Omni, ориентирована на мультимодальные задачи. Она обрабатывает текст, аудио и видео одновременно, включая сложные сценарии с несколькими источниками звука. В компании заявляют, что по качеству распознавания речи она в ряде случаев превосходит конкурентов.

MiMo-V2-TTS отвечает за синтез речи. Пользователи могут настраивать тон, эмоции и стиль голоса, включая генерацию пения и поддержку разных диалектов.

Все модели уже встроены в экосистему Xiaomi и доступны разработчикам с пробным доступом.

