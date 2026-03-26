Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

Apple получила доступ к модели Gemini от Google и использует её для обучения собственных систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Information.

По данным издания, Apple применяет метод дистилляции — когда крупная модель используется для обучения более компактной. В результате компания может создавать специализированные ИИ-модели, часть из которых будет работать прямо на смартфонах.

Отмечается, что купертиновцы получили доступ не только к ответам Gemini, но и к её внутренним вычислениям. Такой подход позволяет точнее воспроизводить поведение модели при меньших требованиях к ресурсам.

В перспективе это может привести к появлению более продвинутых ИИ-функций на iPhone без необходимости постоянного обращения к облаку.

При этом Apple продолжает развивать и собственные модели, поскольку задачи, связанные с Siri, не всегда совпадают со специализацией Gemini.

Ранее компания подтверждала, что планирует использовать Gemini в следующем поколении Siri, сохраняя при этом акцент на обработке данных внутри собственной инфраструктуры.

При этом Siri продолжает регулярно подвергаться критике. Пользователи и эксперты отмечают, что ассистент заметно отстаёт от современных ИИ-систем, хуже справляется со сложными запросами и часто работает нестабильно.

На фоне быстрого развития конкурентов вроде Gemini и других моделей нового поколения, Apple вынуждена ускорять развитие собственного ИИ-направления. Использование дистилляции и доступ к Gemini могут стать одним из способов сократить этот разрыв.