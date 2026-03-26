Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ


Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

По данным The Information, Apple применяет Gemini для обучения компактных моделей под iPhone.
Редакция The GEEK сегодня в 10:51

Apple получила доступ к модели Gemini от Google и использует её для обучения собственных систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Information.

По данным издания, Apple применяет метод дистилляции — когда крупная модель используется для обучения более компактной. В результате компания может создавать специализированные ИИ-модели, часть из которых будет работать прямо на смартфонах.

Отмечается, что купертиновцы получили доступ не только к ответам Gemini, но и к её внутренним вычислениям. Такой подход позволяет точнее воспроизводить поведение модели при меньших требованиях к ресурсам.

В перспективе это может привести к появлению более продвинутых ИИ-функций на iPhone без необходимости постоянного обращения к облаку.

При этом Apple продолжает развивать и собственные модели, поскольку задачи, связанные с Siri, не всегда совпадают со специализацией Gemini.

Ранее компания подтверждала, что планирует использовать Gemini в следующем поколении Siri, сохраняя при этом акцент на обработке данных внутри собственной инфраструктуры.

При этом Siri продолжает регулярно подвергаться критике. Пользователи и эксперты отмечают, что ассистент заметно отстаёт от современных ИИ-систем, хуже справляется со сложными запросами и часто работает нестабильно.

На фоне быстрого развития конкурентов вроде Gemini и других моделей нового поколения, Apple вынуждена ускорять развитие собственного ИИ-направления. Использование дистилляции и доступ к Gemini могут стать одним из способов сократить этот разрыв.

id·222555·20260326_1051
Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи
Apple

Apple выпустила iOS 26.4 с умными плейлистами и новыми эмодзи

Apple выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 с обновлением Apple Music и рядом системных улучшений.
Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Функция Quick Share появилась на флагманских смартфонах Samsung.
iPhone Air обогнал Plus и перетянул часть аудитории Pro

Пока S25 Edge проваливается, iPhone Air растёт.
Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Представлены три ИИ-модели MiMo-V2.
OpenAI объявила о закрытии ИИ-генератора видео Sora
Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере
«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 
Apple проведёт WWDC 2026 в июне с акцентом на ИИ
Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone
Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D
ChatGPT, Claude и Gemini и другие ИИ могут попасть под ограничения в России
ChatGPT, Codex и Atlas объединят в единое приложение для ПК
Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой
Китайская MiniMax представила ИИ, который участвовал в собственной разработке
В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами
Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh
Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

