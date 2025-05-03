Обзор HONOR MagicBook X14 Plus 2025: без шоу, но с результатом

HONOR продолжает развивать серию MagicBook — линейку ноутбуков для повседневного использования с упором на компактность и умеренную производительность. В этом обзоре речь пойдёт о модели MagicBook X14 Plus (FRB-X) с 14-дюймовым экраном, процессором Intel Core 5 220H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Интерес к устройству вызван тем, что оно сочетает актуальную платформу Intel с большим объёмом оперативной и постоянной памяти, что встречается далеко не в каждом компактном ноутбуке. Мы проверим, как он справляется с офисной нагрузкой, подходит ли для учёбы и простого творчества, насколько комфортно с ним работать в дороге и какие ограничения стоит учитывать перед покупкой.

Характеристики HONOR MagicBook X14 Plus 2025

Модель: HONOR MagicBook X14 Plus 2025 (FRB-X)

Габариты: 313,2×15,9×221,6 мм, 1,34 кг

Экран: 14 дюймов, IPS, 16:10, 2880×1800 пикселей, 243 PPI, 120 Гц, 430 нит, 100% sRGB, сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствию мерцания

Процессор: Intel Core 5 220H (12 ядер и 16 потоков, до 4,9 ГГц)

Графика: Intel UHD Graphics

ОЗУ: 16 ГБ (LPDDR4x 4266 МГц)

ПЗУ: 1 ТБ SSD

Звук: 2 стереодинамика, 2 микрофона

Батарея: 60 Вт*ч, адаптер питания на 65 Вт

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания

ОС: Windows 11 Домашняя

Интерфейсы и связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C ×2, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI, 3.5-мм для гарнитуры и микрофона

Цена на момент обзора: 84 999 ₽

Сдержанный, но уверенный

HONOR MagicBook X14 Plus встречает сдержанным и строгим дизайном — здесь нет глянца, вычурных логотипов или кислотных акцентов. Перед нами классический рабочий инструмент, который не стыдно достать на деловой встрече. Крышка выполнена из матового алюминия холодного серого оттенка, логотип HONOR отшлифован, слегка бликует на свету, но не бросается в глаза.

Вся сборка ощущается монолитной: ничего не люфтит, не прогибается, не скрипит. Шарнир, соединяющий дисплей и основную часть корпуса, надёжный и плавный — открыть крышку одной рукой можно, хоть и с лёгким усилием. Ноутбук будто создавался для тех, кто устал от пластиковых «студентов», но пока не готов к премиум-сегменту ценой в три зарплаты. Здесь — грамотный компромисс.

Форм-фактор ультрабука диктует строгость — но при этом HONOR не забыл об удобстве портов. Слева: USB-C для зарядки и передачи данных, полноразмерный HDMI и USB-A. Справа — второй USB-A и комбинированный аудиоджек. Всё расположено логично, порты не мешают даже при подключении нескольких устройств одновременно.

За счёт матового покрытия он не собирает отпечатки — даже при активной эксплуатации. Корпус легко протирается салфеткой, и за неделю теста на нём не появилось видимых следов износа. Пока сложно судить о стойкости покрытия в долгосрочной перспективе, но первое впечатление — аккуратный и практичный.

В руках и под пальцами

Пожалуй, главное преимущество MagicBook X14 Plus — его портативность без ущерба для эргономики. Весит он около 1,4 кг, и это именно тот случай, когда цифры на бумаге совпадают с ощущениями: носить его в рюкзаке или переносить из комнаты в комнату — не напрягает вовсе. Металлический корпус добавляет уверенности — в ладонях ощущается приятно прохладным и надёжным.

Клавиатура заслуживает отдельного внимания. Она островного типа, с привычной раскладкой, полноценными стрелками и увеличенным правым Shift — особенно порадует тех, кто часто работает с текстами. Раскладка здесь комбинированная: русские и английские символы нанесены аккуратно и равномерно, контрастные, без лишней вычурности. Гравировка лазерная, и даже при ярком свете не бликует. Подсветка клавиш присутствует, с тремя уровнями яркости — удобно в вечернее время или при низком освещении.

Ход клавиш — короткий и чёткий, с мягким, но ощутимым откликом. Щёлкает клавиатура умеренно — не раздражающе, но и не слишком глухо. Подойдёт для пользователей, которые часто работают с текстом и привыкли к клавишам с коротким ходом и умеренным щелчком. Расположение клавиш F1–F12 стандартное, а вот клавиша включения выделяется — в неё встроен сканер отпечатка пальца. Он работает быстро и стабильно.

Тачпад — широкий и комфортный. Его поверхность гладкая с едва ощутимым матовым финишем — палец не прилипает, скользит мягко, даже при влажной коже. Поддержка жестов Windows реализована без нареканий: масштабирование, свайпы, переключение между задачами — всё срабатывает чётко. Физические клики немного туговаты, но равномерные — не проваливаются по краям, что часто встречается в бюджетных моделях. Срабатывание идёт по всей площади — даже у верхнего края.

Сам корпус вокруг клавиатуры — алюминиевый, с лёгким текстурным слоем. Он не маркий и почти не собирает следов от ладоней. При длительной работе корпус не перегревается — зоны вокруг клавиатуры остаются прохладными, благодаря продуманному теплоотводу. Вентиляционные отверстия расположены снизу, а отвод тёплого воздуха — назад, в сторону от рук.

Важно и то, как ноутбук ощущается в целом: он компактный, но не тесный. Рабочая зона не перегружена — клавиши не сбиты, как в некоторых 13-дюймовых решениях. Расстояние между ними сохраняет удобство при слепом наборе. Раскладка не вызывает дискомфорта при длительном наборе текста, а клавиши не мешают слепому методу печати.

В верхней рамке дисплея расположена классическая HD-камера с разрешением 1 Мп (720p). Чудес не ждите — это типичное решение для повседневных видеозвонков. При хорошем освещении картинка остаётся чёткой, но при слабом появляются шумы, и детализация падает. Цветопередача слегка уходит в холодные тона, что типично для большинства встроенных камер.

Из плюсов — широкая сцена: камера захватывает лицо целиком, даже если вы немного откинулись на спинку кресла. Микрофоны передают голос достаточно ясно, без хрипов и чрезмерной компрессии. Для Zoom или учебных сессий — более чем достаточно. Физической шторки для защиты камеры нет, так что если важна приватность — стоит докупить внешнюю заглушку.

Экран и его поведение в реальности

Экран — это первое, что встречает пользователя после открытия крышки. И в случае с HONOR MagicBook X14 Plus — встречает с достоинством. Здесь установлен 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Это не только модный тренд, но и практичное решение: больше пространства по вертикали удобно как при работе с текстами и таблицами, так и при веб-серфинге — требуется меньше прокрутки.

Плотность пикселей более чем достаточная для комфортной работы: шрифты чёткие, линии графиков не расплываются, а даже тонкие элементы интерфейса остаются различимыми без увеличения масштаба. Матрица IPS демонстрирует стабильную цветопередачу и отличные углы обзора: картинка не выцветает ни по горизонтали, ни по вертикали — даже под экстремальными наклонами экран остаётся читаемым, а цветовая температура стабильной.

Яркость экрана — около 430 нит, что вполне достаточно для помещений и пасмурной погоды. В солнечный день, особенно при прямом свете, читаемость падает, но остаётся на рабочем уровне — матовое антибликовое покрытие помогает. Оно не полностью устраняет отражения, но гасит блики и делает картинку мягче на глаз. Изображение сохраняет адекватную контрастность, без характерной блеклости, встречающейся у некоторых недорогих экранов.

Частота обновления — стандартные 60 Гц. Для повседневных задач, работы и потребления контента этого более чем достаточно. Конечно, если вы пересаживаетесь с геймерского ноутбука или смартфона с высокой герцовкой, плавности анимаций может немного не хватать, но это вопрос привычки. В остальном, интерфейс Windows 11 работает здесь шустро, без лагов, и экран не мешает восприятию интерфейса.

Цветопередача нейтральная, без явного перекоса в холодные или тёплые оттенки. Это важно для тех, кто работает с фотографиями или занимается дизайном на уровне «редактирования под соцсети» — экран не искажает картинку, и вы можете доверять тому, что видите. Контрастность также на достойном уровне — тени читаются, белые участки не «выгорают», а общее восприятие экрана — ровное и приятное.

Для вечерней работы предусмотрен режим защиты зрения — он снижает синюю составляющую, делая экран теплее. Это не фишка, а уже обязательный стандарт, и в HONOR MagicBook X14 Plus он работает корректно, без внезапных скачков яркости или тона.

В реальных условиях, будь то рабочий стол у окна, кафе с отражающим светом или поезд с рассеянным освещением, дисплей ведёт себя адекватно. При разумной регулировке яркости глаза не устают, а сама картинка не теряет в читаемости. Экран вряд ли подойдёт для точной цветокоррекции или профессионального монтажа, но для типовых офисных задач, чтения и просмотра видео он достаточно сбалансирован.

Производительность: сколько в нём мощности и для кого он

В основе HONOR MagicBook X14 Plus — один из актуальных процессоров среднего класса — Intel Core 5 220H, который с самого старта позиционировался как «народное» решение для продуктивной работы без необходимости покупать i7 или более дорогие чипы. Это 14-ядерный (4 производительных + 10 энергоэффективных) гибрид с архитектурой, аналогичной старшим моделям. Его задача — дать максимум за минимальные деньги. И нужно признать: в рамках повседневного использования он с этой задачей справляется отлично.

В паре с процессором идёт 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X — распаянной, но быстрой. Объём достойный даже для многозадачности: можно одновременно держать открытыми браузер с десятком вкладок, Figma, Photoshop и мессенджер без просадок. Система остаётся отзывчивой, переходы между задачами быстрые, лагов нет даже при попытке «нагрузить» ноутбук под завязку.

Терабайтный SSD радует не только объёмом, но и скоростью: благодаря интерфейсу NVMe запуск системы занимает считанные секунды, а крупные проекты открываются без задержек. Скорость чтения и записи обеспечивает быструю загрузку системы и работу с тяжёлыми файлами, что позволяет редактировать видео в Full HD или переносить архивы без пауз.

Игры? Можно, но с оговорками. Простые проекты вроде CS:GO 2, Dota 2 или The Sims 4 запускаются и идут на средне-низких настройках. Встроенное графическое ядро Intel Xe не создано для AAA, но казуальный гейминг или ретро-игры потянет. Если игры не в приоритете, то ноутбук будет радовать скоростью в любой другой задаче.

MagicBook X14 Plus справляется со своей ролью офисного и учебного ноутбука. При длительной нагрузке корпус в верхней части может ощутимо нагреваться, но температурный режим остаётся в допустимых рамках — горячих точек не возникает, а система охлаждения работает адекватно.

День без розетки и честные 60 Вт на зарядке

HONOR заявляет до 11,5 часов автономной работы, но как всегда — многое зависит от сценария. В повседневной практике MagicBook X14 Plus демонстрирует честную и предсказуемую энергоэффективность. Если не нагружать его тяжёлыми задачами, а использовать как «офисный комбайн» — браузер, документы, музыка, немного фотошопа — можно рассчитывать на 7–8 часов работы при средней яркости экрана. В умеренном режиме ноутбук выдерживает полный рабочий день, особенно при оптимизации фоновых процессов.

Если вы смотрите YouTube, слушаете Яндекс Музыку и держите десятки вкладок, время снижается до 5–6 часов. При монтаже видео или другой тяжёлой задаче ноутбук разряжается за 2,5–3 часа — стандарт для ультрабука с H-серией процессора.

В комплекте идёт компактный адаптер мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C. За 30 минут MagicBook заряжается почти на 50%, а полный цикл занимает около полутора часов. Причём заряжаться он может и от других PD-совместимых зарядок, включая пауэрбанки — удобный бонус для тех, кто часто в дороге.

В ходе тестирования через USB-тестер ноутбук стабильно потреблял около 59,8 Вт. Зарядка идёт быстро и стабильно даже при работе под нагрузкой.

В режиме ожидания устройство практически не теряет заряд: за ночь — минус 1–2%, не больше. В спящем режиме — аналогично. Это говорит о грамотной оптимизации Windows и работе встроенного контроллера питания.

Автономность HONOR MagicBook X14 Plus нельзя назвать рекордной, но она стабильно достойна для компактного ноутбука с производительным процессором. При правильной настройке и умеренном использовании он спокойно выдерживает целый день, а при интенсивной работе — быстро заряжается и не требует постоянной розетки под рукой.

Итоги. Стоит ли покупать HONOR MagicBook X14?

HONOR MagicBook X14 Plus (FRB-X) — это ноутбук, который не стремится удивить, но стабильно радует каждый день. Он не про вау-эффект, а про надёжность, практичность и уверенность. Здесь нет компромиссов в экране, памяти или скорости. Каждая деталь работает на результат: качественная сборка, современный процессор, комфортная клавиатура и внятная автономность. Это не дизайнерская игрушка и не громоздкий комбайн — это рабочий инструмент для тех, кто ценит баланс.

Для кого этот ноутбук? Для тех, кто работает в офисе или удалённо, пишет, считает, проектирует, редактирует — и хочет, чтобы всё происходило быстро, без лагов и с комфортом. Это отличный выбор для студентов старших курсов, фрилансеров, ИТ-специалистов, журналистов и всех, кому нужно надёжное устройство с запасом мощности.

MagicBook X14 Plus не пытается быть лучшим во всём — и именно поэтому он стабильно хорош. Он не мешает работать, не отвлекает глупыми решениями и не требует компромиссов. В этом и есть его главная сила.

Bogdan Плюсы Сканер отпечатка в кнопке питания

Отличная клавиатура и удобный тачпад

Компактный и лёгкий алюминиевый корпус

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD — без нужды в апгрейде

Быстрая зарядка через USB-C и поддержка Power Delivery

Экран 16:10 с хорошими углами обзора и антибликовым покрытием Недостатки Средняя яркость экрана на улице

Нет слота под карту памяти и Thunderbolt

Тачпад кликает чуть туже, чем хотелось бы



