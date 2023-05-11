Новый Google Pixel 7a уже разобрали и оценили ремонтопригодность

Google представила новый смартфон Pixel 7a, а первые обзоры уже появились в Сети. Канал PBKreviews, который занимается разборкой устройств, изучил внутренности гуглофона и оценил его ремонтопригодность. Одним из преимуществ конструкции Pixel 7a является возможность разборки с любой стороны в зависимости от необходимости замены деталей.

Однако, вызвало вопросы маркирование аккумулятора, на котором указана емкость 4300 мАч и 4344 мАч, при этом ни одна из цифр не совпадает с заявленной официально емкостью батареи, которая составляет 4385 мАч. Внутри конструкции было обнаружено значительное количество меди, используемой для охлаждения флагманского чипа Google Tensor G2.

PBKreviews оценил ремонтопригодность Pixel 7a на 7,5 баллов из 10, что на полбалла лучше, чем у предшественника Pixel 6a.