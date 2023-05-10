Google представила среднебюджетный смартфон Pixel 7a

Google выпустила новый смартфон Pixel 7a, который стал одним из самых ожидаемых устройств среднего сегмента в 2023 году. Аппарат получил новый дизайн и обновленную начинку.

Среди технических характеристик Pixel 7a:

8-ядерный процессор Google Tensor G2

8 ГБ оперативной памяти LPDDR5

128 ГБ постоянной памяти UFS 3.1

6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц

камера на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения и поддержкой 8-кратного зума Super Res

батарея на 4300 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 5 Вт, защита корпуса от воды IP67

поддержка связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G и NFC.

Pixel 7a получил две новые расцветки — голубую и коралловую. Это первый смартфон в серии Pixel a, который имеет поддержку беспроводной зарядки, но мощность зарядки осталась скромной. Также обновленный аппарат получил увеличенный объем оперативной памяти и поддержку экрана с частотой обновления 90 Гц.

Стоимость нового устройства составляет 499 долларов (~38 000 рублей). Pixel 7a уже доступен для покупки с 10 мая. Google обещает лучшие фотографии в истории серии Pixel a, благодаря новой камере и другим обновлениям, которые будут проверены в обзоре устройства.