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Новости

Google анонсировала Pixel 7 и 7 Pro

Под конец презентации доступного смартфона Pixel 6a, компания решила рассказать о грядущих флагманах – Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Характеристики новинок Google оставила в тайне, только заявив о работе смартфонов на втором поколении чипсета Tensor.

Во внешнем виде Pixel 7 и Pixel 7 Pro напоминают предшественника Pixel 6. Блок камер окрасили в цвет корпуса, что заметно подчёркивает камеры.

Работать Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут на Android 13, а их запуск запланирован на осенью 2022 года.

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Источник:
Google

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