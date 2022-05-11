Google анонсировала Android 13

На проходящей конференции Google I/O 2022 состоялся анонс новой операционной системы Android 13. Также был объявлен запуск второй-бета версии для смартфонов Pixel, OnePlus, Vivo, Realme, ASUS и других.

В этот раз ОС ориентирована на улучшение безопасности и доработке языка дизайна Material You. Android 13 предоставит пользователям более гибкую настройку доступа к своим личным данным. Вместо общего доступа ко всем файлам, можно выбрать две категории «Фото и видео» и «Музыка и аудио». Если приложение попытается получить доступ к буферу обмена, система мгновенно оповестит об этом пользователя. Кроме того, ОС будет регулярно чистить буфер обмена, чтобы избежать утечки данных.

Помимо адаптивных тем в Android 13 появилась функция настройки сторонних приложений под единообразную цветовую и визуальную стилистику системы. Каждому приложению можно задать нужный язык без необходимости заходить в настройки системы.

Android 13 beta 2 можно опробовать уже сегодня на смартфонах ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo и других брендов.

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