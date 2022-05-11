Представлен доступный смартфон Pixel 6a

Самой громкой новинкой на Google I/O 2022 стал доступный Pixel 6a.

Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления в 60 Гц, а в сам экран встроен сканер отпечатков пальцев. В качестве процессора используется фирменный Google Tensor в паре с 6 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает батарея на 4410 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Сзади расположились две камеры: основная 12 Мп и ширик 12 Мп. Фронтальная камера получила скромные 8 Мп. Есть встроенные ИИ-алгоритмы Magic Eraser и Real Tone.

Работает Pixel 6a под управлением Android 12, а его поддержка обновлений будет продолжаться около 5 лет.

Предзаказы на Pixel 6a откроются 21 июля. Стоимость смартфона составит $449 (около 31 тыс. рублей).

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