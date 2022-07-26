Сканер пальца Google Pixel 6a пускает сторонних людей

Смартфоны Google снова «прославились» разблокировкой при помощи отпечатка пальцев. В этот раз подэкранный сканер Google Pixel 6a может пустить в систему стороннего пользователя. Ранее ошибка была с обычными Pixel 6 и 6 Pro, которые медленно работали и требовали несколько раз отсканировать палец для входа.

По всей видимости Google ухудшила точность считывания, чтобы избежать проблем с некорректной работой, но решение привело к ожидаемым последствиям. Об этом сразу появилось несколько роликов с демонстрацией проблемы.

Уязвимость достаточно серьёзная и может сильно ударить по репутации смартфонов Google Pixel. Поэтому Google стоит поторопиться, чтобы скорее исправить ситуацию. Возможно, появится срочное обновление ПО, которое изменит алгоритмы смартфона.

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