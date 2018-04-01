Qualcomm готовит новый процессор Snapdragon 865 Plus

В конце прошлого года Qualcomm выпустила новый мощный процессор Snapdragon 865. Теперь инсайдеры сообщают, что производитель решил долго не ждать и создать его следующую версию 865 Plus.

Аналогичная ситуация уже была с Snapdragon 855 и 855 Plus. Компания сначала представила первую версию процессора, а потом вторую. Отличия между ними были незначительные, последняя была лишь немного быстрее другой.

По слухам, Snapdragon 865 Plus выйдет в третьем квартале 2020 года. Технические характеристики и прочая информация появится немного раньше. Однако, уже сейчас можно предположить, что каких-то серьезных изменений в платформе не появится. Скорее всего, Qualcomm делает это только ради собственной финансовой выгоды.