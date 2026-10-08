Google запустила сайт для проверки изображений, видео и аудио на ИИ
Новости

Google запустила сайт для проверки изображений, видео и аудио на ИИ

SynthID ищет скрытые водяные знаки, которые добавляются к контенту при генерации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:27
Google запустила сайт для проверки изображений, видео и аудио на ИИ

Google запустила отдельный сайт SynthID, где пользователи могут проверить, было ли изображение, видео или аудио создано с помощью искусственного интеллекта.

Проверка основана на технологии скрытых водяных знаков SynthID. Они добавляются к контенту ещё на этапе генерации и остаются незаметными для пользователя. Технология используется в Gemini, Nano Banana, Veo, Lyria, Flow и других сервисах.

Сервис поддерживает основные форматы изображений, включая JPG, PNG, WebP, AVIF и HEIC, аудиофайлы WAV, MP3, FLAC и AAC, а также видео MP4, MOV и WebM. Проверка текста пока недоступна.

По данным Google, поддержку SynthID также внедряют другие компании. Среди них OpenAI, Nvidia и Kakao, а Apple должна присоединиться позднее.

Проверка SynthID уже встроена в Gemini и Chrome. Google утверждает, что пользователи отправляют около 1 млн запросов на проверку контента ежедневно.

Точность определения компания не раскрывает.

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