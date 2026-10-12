Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180
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Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180

Новый фитнес-браслет заменит линейку Charge и сможет работать до недели без подзарядки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:20
Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180

Google представила Fitbit Edge, новый фитнес-браслет с 1,34-дюймовым овальным экраном и сменным аккумулятором. Модель заменит линейку Fitbit Charge, выпуск которой компания прекратит.

Fitbit Edge работает до семи дней без подзарядки. Пяти минут у розетки должно хватить примерно на сутки использования.

Браслет получил автоматическое распознавание активности, постоянный мониторинг пульса, определение нерегулярного сердечного ритма, датчик температуры кожи, альтиметр и обновлённый GPS.

Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180

Устройство работает с обновлённым приложением Google Health. В нём доступен ИИ-помощник Health Coach, который помогает с тренировками, сном и другими вопросами о самочувствии. Подписка стоит $10 в месяц или $100 в год, покупатели Edge получат первые три месяца бесплатно.

Fitbit Edge уже доступен для предзаказа, поставки начнутся 27 октября. Цена составляет $180, специальная версия в коллаборации со Стефеном Карри обойдётся в $220.

Браслет выйдет в четырёх цветах: обсидиановом, песочно-коричневом, светло-сером и оливково-зелёном.

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