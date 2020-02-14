Появился первый рендер Google Pixel 5

Компания Google сейчас работает над своей новой линейкой смартфонов Pixel 5. О них ничего не известно — ни характеристик ни дизайн.

YouTube-канал Front Page Tech, ссылаясь на надежного инсайдера, опубликовал трехмерные рендеры будущего Pixel 5 XL. Сообщается, что это один из прототипов смартфона, всего их три.

Также источник рассказал, что тыльная сторона будет выполнена из матового стекла. Такую же имеет и нынешняя версия Pixel 4. Камера у новинки будет тройная, разместят ее в огромном чёрном блоке по центру.

Несмотря на убеждения о «надежности» источника, стоит понимать что такая информация — только слух. Рендер можно было создать, используя только свою собственную фантазию, а не данные разработчиков.