Google приостановила работу по подключению карт «Мир» к Google Pay

Компания Google решили приостановить работы по подключению российской платежной системы «Мир» к сервису Google Pay. Об этом сообщает WSJ.

Первые сведения о поддержке карт «Мир» в Google Play стали появляться в октябре 2021 года. Когда процесс по внедрению системы возобновится, сейчас сказать трудно.

На днях Apple сообщила о прекращении поддержки системы «Мир». После блокировки Visa и Mastercard, российские пользователи iPhone начали выпускать виртуальный карты «Мир» и подключать их к Apple Pay. 24 марта Apple начала отключать и убирать карты из Wallet.

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