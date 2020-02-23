Google отменила мероприятие, на котором могли представить Android 11
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Новости

Google отменила мероприятие, на котором могли представить Android 11

Несколько недель назад Google анонсировала мероприятие, на котором должна была показать Android 11. Сейчас компания объявила об его отмене. Причину угадать проще простого — коронавирус.

Конференция Google I/O должна была состояться с 12 по 14 мая. Нескоро. Однако, вирус никого не щадит. Компания сообщила, что отмена произошла из-за опасений разработчиков и рекомендаций здравоохранения.

Обычно Google показывала и рассказывала на этой конференции о будущих функциях и преимуществах новой ОС, а также презентовала свои сервисы.

Скорее всего, Google в этот период проведёт несколько презентаций и анонсов, но в онлайн-режиме.

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