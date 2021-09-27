Google отключила от своих сервисов миллионы смартфонов

Google прекратила предоставлять доступ к своим сервисам на устройствах, которые работают на устаревших версия Android. Такими считаются аппараты под управлением Android 2.3.7 Gingerbread.

Ограничения касаются авторизации в Google Maps, Google Drive, Google Chrome, Gmail и YouTube. При попытке войти в них под своей учётной записью появится ошибка входа. В компании объясняют такое решение заботой о безопасности пользователей.

Android 2.3.7 Gingerbread была представлена в декабре 2010 года. Сейчас Google поддерживает работу сервисов на Android 3.0 Honeycomb, но не исключено, что в скором времени и её коснётся подобное отключение.

Ранее компания приостановила работу бесконтактных платежей Google Pay на любых устройствах под управлением Android 2.3.