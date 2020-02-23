Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei

Инсайдеры рассказали, что Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет и возобновить сотрудничество с китайской компанией Huawei.

Huawei, в свою очередь запустила собственную операционку Harmony OS. Она включает в себя различные сервисы Huawei Mobile Services и магазин приложений AppGallery. Компания имеет грандиозные планы на счёт собственной ОС и заявила, что готова «подвинуть» с этого рынка сервисы Google. Также Huawei сообщила, что работать с Google не станет, даже если США снимет запрет.

К тому же, Huawei успела сделать ещё одно заявление. Китайский производитель намерен объединится с Xiaomi, Oppo и Vivo для запуска единой платформы, которая позволит распространять приложения на смартфоны.

Пока что все заявления и речи Huawei похожи на браваду школьника-подстрекателя. Составит ли Harmony OS реальную конкуренцию старому-доброму Android остаётся незакрытым вопросом.

Ранее Google заявляла, что продолжит поддерживать «разрешённые» устройства Huawei и Honor до последнего.