Официально: Google планирует сотрудничать с Huawei до последнего

Всем пользователям известна ситуация, в которую искусственно ввели представителей Google и Huawei. Сервисы первой компании не разрешено устанавливаться на новые смартфоны второй компании. Это единственное исключение, по которым сервисы Google все еще можно увидеть на смартфонах Huawei. Правда есть один нюанс, который определяет эти самые новые продукты. Сейчас у компаний путаница, как определить, попадает ли данный продукт под запрет.

Несмотря на политические нюансы, представители Google всячески пытаются оставаться в партнерских отношениях с Huawei. Об этом можно судить из недавнего комментария одного из представителей американской компании. Было заявлено, что Google изо всех сил пытается защитить обладателей устройств от Huawei, предоставляя последние обновления безопасности, но в рамках разрешения правительства.

Более того, это будет продолжаться, пока и на это не положат запрет власти. Однако, если же кто-то из владельцев устройств от Huawei возжелает поставить на девайс одно из приложений Google, последние предупреждают о возможных негативных последствиях. Ведь сейчас в сети полно фейковых приложений, которые могут содержать вирусы и похищать личные данные.