Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. Теперь же Джефф Кили продемонстрировал новый геймпад в коротком ролике.
И это при том, что консоль и, соответственно, DualSense, ещё не выпущен, а компании-издатели только начинают рекламировать новинку.
Отметим, что Кили сегодня в 19:00 МСК проведёт прямую трансляцию на Twitch и YouTube, чтобы рассказать о новом геймпаде во всех подробностях. Сама трансляция доступна на нашем сайте, посмотреть её можно ниже.
Также следует отметить, что контроллер DualSense оснащён встроенным микрофоном и динамиком, настраиваемыми курками L2 и R2 с динамическим сопротивлением курков. Также есть виброотдача.
На текущий момент неясно, когда именно выйдет консоль, но, похоже, это произойдёт осенью. Что касается цен, то новинке приписывают прайс на уровне 500 долларов вне зависимости от наличия дисковода. В остальном эти консоли будут одинаковыми.
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