Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. Теперь же Джефф Кили продемонстрировал новый геймпад в коротком ролике.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020

И это при том, что консоль и, соответственно, DualSense, ещё не выпущен, а компании-издатели только начинают рекламировать новинку.

Отметим, что Кили сегодня в 19:00 МСК проведёт прямую трансляцию на Twitch и YouTube, чтобы рассказать о новом геймпаде во всех подробностях. Сама трансляция доступна на нашем сайте, посмотреть её можно ниже.

Также следует отметить, что контроллер DualSense оснащён встроенным микрофоном и динамиком, настраиваемыми курками L2 и R2 с динамическим сопротивлением курков. Также есть виброотдача.

На текущий момент неясно, когда именно выйдет консоль, но, похоже, это произойдёт осенью. Что касается цен, то новинке приписывают прайс на уровне 500 долларов вне зависимости от наличия дисковода. В остальном эти консоли будут одинаковыми.