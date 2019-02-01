Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки. Теперь же Джефф Кили продемонстрировал новый геймпад в коротком ролике.

И это при том, что консоль и, соответственно, DualSense, ещё не выпущен, а компании-издатели только начинают рекламировать новинку.

Отметим, что Кили сегодня в 19:00 МСК проведёт прямую трансляцию на Twitch и YouTube, чтобы рассказать о новом геймпаде во всех подробностях. Сама трансляция доступна на нашем сайте, посмотреть её можно ниже.

Также следует отметить, что контроллер DualSense оснащён встроенным микрофоном и динамиком, настраиваемыми курками L2 и R2 с динамическим сопротивлением курков. Также есть виброотдача.

На текущий момент неясно, когда именно выйдет консоль, но, похоже, это произойдёт осенью. Что касается цен, то новинке приписывают прайс на уровне 500 долларов вне зависимости от наличия дисковода. В остальном эти консоли будут одинаковыми.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Флагманский Motorola edge+ представили для России

В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой

Появились качественные изображения ASUS ROG Phone 3

Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Инсайдер озвучил дату релиза Snapdragon 875

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить