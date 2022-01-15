Планшет Galaxy Tab A8 вышел в России

Компания Samsung объявила о выходе нового планшета Galaxy Tab A8 в России. Устройство получило 10,5-дюймовый экран, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 7040 мАч.

Планшет обладает новой функцию: универсальную запись экрана, которая позволяет записывать изображение на дисплее и одновременно делать заметки. По заявлению производителя, инструмент подходит для создания контента, а также окажется полезен студентам и школьникам, которые могут конспектировать материал во время лекций.

Galaxy Tab A8 доступен в России в трёх цветовых вариантах: темно-серый, серебро и розовый. Новинку можно приобрести по рекомендованной цене от 18 990 рублей за модели с поддержкой Wi-Fi и от 20 990 рублей за LTE-версии. Покупателям доступны три стильных цвета: темно-серый, серебро и розовый.