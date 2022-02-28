Samsung Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 поступят в продажу в России 1 марта

Мобильные устройства Samsung, представленные на конференции Galaxy Unpacked, — смартфоны серии Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8, — поступят в продажу в России 1 марта 2022 года. В связи с высоким спросом на новинки и большим числом предзаказов, устройства можно будет приобрести на 10 дней раньше, чем ожидалось. Оформление предварительных заказов на новинки прекратится в 12:00 28 февраля.

В числе отличительных особенностей новинок — камеры с интеллектуальной обработкой изображения. Модель Galaxy S22 Ultra также получила ключевые черты серии Galaxy Note: функциональность и встроенное электронное перо S Pen.

Планшеты серии Galaxy Tab S8 подходят как для работы, так и для развлечений. У них большие иммерсивные экраны с частотой обновления 120 Гц, широкоугольная фронтальная камера, подходящая для общения по видеосвязи, а также электронное перо S Pen в комплекте.

Цена на модель Galaxy S22 составляет от 79 990 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy S22+ доступен по цене от 94 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Galaxy S22 Ultra стоит от 119 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость Galaxy Tab S8 составляет от 64 990 рублей за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S8+ стоит от 81 990 рублей за Wi-Fi версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. А новый Galaxy Tab S8 Ultra можно приобрести по цене от 106 990 рублей за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинки доступны с 1 марта в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров

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