Появились изображения Galaxy M13 во всех цветах

В сети опубликовали изображения нового смартфона Galaxy M13. Это следующий бюджетный аппарат Samsung с внушительным показателем автономной работы и обычно, батареей большой ёмкости.

Сюда по изображениям, аппарат получит экран с вырезом под фронтальную камеру, широкие рамки вокруг экрана и довольно массивный «подбородок». Какие-либо характеристики пока неизвестны. По слухам, смартфон будет обладателем основной камеры с модулем на 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч.

На прошлой недели была запущена страница технической поддержки Galaxy M13, поэтому устройство может выйти в самое ближайшее время.

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