Samsung Galaxy M11: новинка с мощным аккумулятором

Samsung наконец-то выпустила Galaxy M11. На этот раз компания обошлась без презентаций и особого шума вокруг нового устройства, а только разместила смартфон на своём сайте в ОАЭ.

Galaxy M11 оснащен 6,4-дюймовым Infinity-O с разрешением HD+ (720 × 1560) и перфорацией под 8-Мп камеру с диафрагмой f/2. На задней панели размещен сканер отпечатка пальца и тройная камера. Основной датчик изображения имеет разрешение 13Мп с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный 5Мп модуль f/2,2,и помимо этого 2Мп датчик глубины f/2,4 со светодиодной вспышкой. Телефон поддерживает запись видео в разрешении Full HD.

Поставляется смартфон с 3-4 Гбайт оперативной памяти, дополняемыми 32- или 64-Гбайт накопителем, его можно увеличить с помощью слота для карт памяти microSD до 512 Гбайт.

Есть информация, что в новинке используется 8-ядерная однокристальная система с частотой до 1,8 ГГц, ранее упоминаемая как Snapdragon 450. Сейчас производитель не упоминает, какая именно система встроена.

Устройсво имеет вес в 197 грамм при размере 161,4 × 76,3 × 9 мм. Очевидно, что он обусловлен батареей на 5000 мАч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки. Помимо всего вышеперечисленного Galaxy M11 имеет 4G LTE, GPS, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 и USB-C, 3,5-мм разъёма для наушников. Однако и минус нашелся. В устройстве отсутствует NFC, без которого невозможно пользоваться Samsung Pay или другим подобным платёжным ПО.

Galaxy M11 будут выпускаться в 3 исполнениях: черном, синем, фиолетовом. Цены на смартфон Samsung пока не называет.