Фото макетов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra показали размеры смартфонов

В сети опубликовали новое фото, которое показывает размеры смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. На изображении есть макеты этих моделей, что позволяет оценить их габариты.

В целом, дизайн новых флагманов уже известен, он не изменился, при этом новинки будут мало отличаться от Galaxy S22. К примеру, визуально S23 Ultra выглядит копией S22 Ultra, хотя внутри различий будет намного больше. В «Ультре» обещают мощные камеры и другие обновления.

Как ожидается, новые смартфоны покажут 1 февраля. Samsung уже начала собирать предзаказы на американском сайте, однако цены пока неизвестны. Дата выхода новинки не сообщается.