Флагманский Vivo X70 Pro+ уже рекламируют в Китае

Компания Vivo готовится к запуску линейки флагманских смартфонов Vivo X70, а в Китае уже рекламируют самый топовый Vivo X70 Pro+. Судя по баннерам, новинка появится в чёрном, оранжевом и синем цветах. Также она получит необычную панель на тыльной стороне в районе камеры.

Одни считают, что это вторичный экран, другие — что это просто элемент дизайна. Похоже, правы вторые, ведь на панели есть логотипы Vivo и Zeiss.

Новинке приписывают изогнутый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, диагональю 6,7 дюйма и частотой в 120 Гц. Сканер отпечатка размещён под экраном. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, а также от 8 до 12 ГБ ОЗУ. Кроме того, новинка получит процессор обработки изображения (ISP) собственной разработки и зарядный блок на 65 Вт.

Цены пока не сообщаются.