Флагманский Motorola Edge 30 Pro на Snapdragon 8 Gen 1 появился в России

В России начались продажи флагманского смартфона Motorola Edge 30 Pro. Новинка обладает новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1, который только набирает популярность на отечественном рынке.

Смартфон обладает 6,7″ OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 и частотой обновления экрана 144-Гц. За работу отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой 68-Вт зарядки.

Стоимость Motorola Edge 30 Pro в России составляет 87 000 рублей.

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