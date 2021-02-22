После EMUI 11 смартфоны Huawei перейдут на HarmonyOS

В сети появились новые данные о планах компании Huawei. Китайский блогер поведал, что EMUI 11 станет последней версией оболочки для операционной системы Android. После этого произойдёт переход на фирменную прошивку HarmonyOS (HongMeng OS).

Обновления до EMUI 11 и Magic UI 4.0 ещё будут выпускать для смартфонов Huawei Mate 20, Huawei Mate X, Honor 20, Honor V20 и планшета Huawei MediaPad M6. Однако после этого обновлений именно для Android больше не будет. Вышеупомянутые модели получат новую операционную систему до конца текущего года.

При этом отмечается, что модели бренда бренда Honor, которые вышли после, тоже могут получить новую ОС, хотя пока неясно, как и когда это реализуют.

Отметим, что многие пользователи заявляют, что HarmonyOS построена на основе Android. То есть, фактически, является форком системы от Google, только без фирменных сервисов. Так это или нет — узнаем уже скоро.