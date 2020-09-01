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Новости

Смартфоны Huawei получат не все функции Android 11

Представители Huawei на собственном мероприятии Developer Conference 2020, представили новую версию собственной оболочки EMUI 11. Более того, они объявили о старте бета-тестирования на некоторых устройствах компании. Правда, о каких именно моделях шла речь, неизвестно. Но самое главное то, что эта сборка основана не на Android 11, как многие надеялись, а на Android 10.

Harmony Os

Причина таких действий многим вполне ясна – это невозможность сотрудничества с Google из-за санкций США. Однако это вовсе не обозначает, что функций от Android 11 в новой оболочке EMUI 11 не предвидится. Они будут и это уже подтверждено официальными лицами компании, правда сколько их и какие именно, названо не было.

Также на конференции последовало заявление, что устройства, которые получат обновление до EMUI 11, в последствие могу получить обновление до HarmonyOS. О каких именно моделях идет речь, неизвестно, да и пока непонятно, это обновление будет принудительным или выборочным?

Источник:
gizmochina
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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