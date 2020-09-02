Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei набирает добровольцев для тестирования EMUI 11

Представители компании Huawei заявили, что начали программу бета-тестирования своей оболочки EMUI 11 для жителей России. На данный момент открыта регистрация для тех, кто желает попасть в список тестеров. Правда сделать это могут лишь обладатели следующих гаджетов:

  • Huawei P40
  • P40 Pro
  • P40 Pro+
  • Huawei Mate 30 Pro.

Для тех, кто войдет в этот список, производитель предоставляет возможность «первыми протестировать работу новой прошивки, узнать о ее новых функциях, а также помочь улучшить ее, при этом получить даже подарки». Для обладателей устройств Huawei P40, регистрация продлится до 5 октября, для остальных – до 12 октября.

  • 1 27

Однако, наряду с такой прекрасной возможностью узнать все о EMUI 11 первыми, есть некоторый риск, о котором и предупреждают разработчики. В этом случае речь идет об ошибках, нестабильной работы системы и прочих недочетах. Кстати, если у кого-то из тестеров возникнет желание откатиться на предыдущую версию прошивки, то сделать это можно будет только после окончания тестирования.

Участники тестирования начнут получать новую версию прошивки в середине октября, процесс тестирования закончится 14 ноября. Обсуждения, за которые наиболее активные пользователи получат призы, пройдут в официальном сообществе Huawei. В итоге, четыре наиболее активных человека получать скидку в 500 рублей в интернет-магазине производителя.

Источник:
consumer.huawei
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить