Huawei набирает добровольцев для тестирования EMUI 11

Представители компании Huawei заявили, что начали программу бета-тестирования своей оболочки EMUI 11 для жителей России. На данный момент открыта регистрация для тех, кто желает попасть в список тестеров. Правда сделать это могут лишь обладатели следующих гаджетов:

Huawei P40

P40 Pro

P40 Pro+

Huawei Mate 30 Pro.

Для тех, кто войдет в этот список, производитель предоставляет возможность «первыми протестировать работу новой прошивки, узнать о ее новых функциях, а также помочь улучшить ее, при этом получить даже подарки». Для обладателей устройств Huawei P40, регистрация продлится до 5 октября, для остальных – до 12 октября.

Однако, наряду с такой прекрасной возможностью узнать все о EMUI 11 первыми, есть некоторый риск, о котором и предупреждают разработчики. В этом случае речь идет об ошибках, нестабильной работы системы и прочих недочетах. Кстати, если у кого-то из тестеров возникнет желание откатиться на предыдущую версию прошивки, то сделать это можно будет только после окончания тестирования.

Участники тестирования начнут получать новую версию прошивки в середине октября, процесс тестирования закончится 14 ноября. Обсуждения, за которые наиболее активные пользователи получат призы, пройдут в официальном сообществе Huawei. В итоге, четыре наиболее активных человека получать скидку в 500 рублей в интернет-магазине производителя.